Также неспокойно в районе Новопавловки, Лимана, Купянска и на других участках фронта. Всего зафиксировали 115 боевых столкновений за сутки. В этом материале 24 Канала узнавайте, как выглядит карта боевых действий по состоянию на 30 апреля.

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Ситуация на направлениях

Какова ситуация в районе Бахмута в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Что происходит под Авдеевкой Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Враг штурмует позиции украинских военных в Запорожье: смотрите на карте от DeepState

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Потери захватчиков

Украинские воины продолжают активными действиями наносить войскам России потери в живой силе и технике. Защитники истощают оккупантов вдоль всей линии фронта.

  • Силы обороны в целом отправили на ряды раненых и мертвых уже 468 720 бойцов российской армии. Только за минувшие сутки враг потерял 1 250 воинов.
  • Украинская армия нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника, как информируют в Генеральном штабе ВСУ.
  • Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационных станциях российских захватчиков.