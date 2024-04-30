Также неспокойно в районе Новопавловки, Лимана, Купянска и на других участках фронта. Всего зафиксировали 115 боевых столкновений за сутки. В этом материале
24 Канала узнавайте, как выглядит карта боевых действий по состоянию на 30 апреля.
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Почему россияне активно давят на фронте: Черник назвал главную стратегическую задачу врага Потери захватчиков
Украинские воины продолжают активными действиями наносить войскам России потери в живой силе и технике. Защитники истощают оккупантов вдоль всей линии фронта.
Силы обороны в целом отправили на ряды раненых и мертвых уже 468 720 бойцов российской армии. Только за минувшие сутки враг потерял 1 250 воинов. Украинская армия нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника, как информируют в Генеральном штабе ВСУ. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 радиолокационных станциях российских захватчиков.