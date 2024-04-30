Также неспокойно в районе Новопавловки, Лимана, Купянска и на других участках фронта. Всего зафиксировали 115 боевых столкновений за сутки. В этом материале 24 Канала узнавайте, как выглядит карта боевых действий по состоянию на 30 апреля.

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Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления. Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших войск на угрожающие направления.

Купянское направление. Наши воины отбили 9 атак у Берестового, Новосергиевки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине.

Лиманское направление. Силы обороны отбили 13 атак, осуществленных захватчиками при поддержке авиации, в районах таких населенных пунктов: Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Терны, Торское и Заречное Донецкой области.

Бахмутское направление. Наши защитники отбили 33 атаки в районе Белогоровки Луганской области; Верхнекаменского, Нового, Ивановского, Клещеевки, Андреевки, Роздоловки и Часового Яра Донецкой области. На этом участке противник при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Какова ситуация в районе Бахмута в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Авдеевское направление. Наши защитники отбили 24 атаки в районах таких населенных пунктов: Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Что происходит под Авдеевкой Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Новопавловское направление. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах таких населенных пунктов: Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где россияне при поддержке авиации 20 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Ореховское направление. Противник при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции Вооруженных Сил в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

Враг штурмует позиции украинских военных в Запорожье: смотрите на карте от DeepState

Херсонское направление. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершил 3 безрезультатные атаки на позиции украинских бойцов.

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Потери захватчиков

Украинские воины продолжают активными действиями наносить войскам России потери в живой силе и технике. Защитники истощают оккупантов вдоль всей линии фронта.