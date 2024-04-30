По состоянию на сегодня, 30 апреля, потери врага достигли более 468 тысяч солдат. Только за минувшие сутки враг потерял 1250 бойцов.
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Потери врага по состоянию на 30 апреля
- личного состава – около 468720 (+1250) человек
- танков – 7307 (+22) единиц
- боевых бронированных машин – 14046 (+39)
- артиллерийских систем – 12011 (+26)
- РСЗВ – 1053 (+2)
- средства ПВО – 779 (+1)
- самолетов – 348 (+0)
- вертолетов – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9531 (+3)
- крылатые ракеты – 2126 (+2)
- корабли /катера – 26 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 16142 (+33)
- специальная техника – 1977 (+3)
Потери российской армии / Инфографика Генштаба
Ситуация на фронте: актуально
За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. Больше всего атак отбили на Бахмутском направлении. Оккупанты нанесли 5 ракетных и 47 авиационных ударов, осуществили 90 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация на фронте обострилась. Сложнее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.
Там задействовал до четырех бригад и пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово.
Подразделения Сил обороны Украины переместились на новые рубежи западнее Бердичев, Семеновки и Новомихайловки.