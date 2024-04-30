По состоянию на сегодня, 30 апреля, потери врага достигли более 468 тысяч солдат. Только за минувшие сутки враг потерял 1250 бойцов.

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Потери врага по состоянию на 30 апреля

личного состава – около 468720 (+1250) человек

танков – 7307 (+22) единиц

боевых бронированных машин – 14046 (+39)

артиллерийских систем – 12011 (+26)

РСЗВ – 1053 (+2)

средства ПВО – 779 (+1)

самолетов – 348 (+0)

вертолетов – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9531 (+3)

крылатые ракеты – 2126 (+2)

корабли /катера – 26 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 16142 (+33)

специальная техника – 1977 (+3)



Потери российской армии / Инфографика Генштаба

Ситуация на фронте: актуально

За прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. Больше всего атак отбили на Бахмутском направлении. Оккупанты нанесли 5 ракетных и 47 авиационных ударов, осуществили 90 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что ситуация на фронте обострилась. Сложнее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

Там задействовал до четырех бригад и пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово.

Подразделения Сил обороны Украины переместились на новые рубежи западнее Бердичев, Семеновки и Новомихайловки.