Станом на сьогодні, 30 квітня, втрати ворога сягнули понад 468 тисяч солдатів. Лише за минулу добу ворог втратив 1250 бійців.
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Втрати ворога станом на 30 квітня
- особового складу – близько 468720 (+1250) осіб
- танків – 7307 (+22) одиниць
- бойових броньованих машин – 14046 (+39)
- артилерійських систем – 12011 (+26)
- РСЗВ – 1053 (+2)
- засоби ППО – 779 (+1)
- літаків – 348 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9531 (+3)
- крилаті ракети – 2126 (+2)
- кораблі /катери – 26 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16142 (+33)
- спеціальна техніка – 1977 (+3)
Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу
Ситуація на фронті: актуально
Упродовж минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Найбільше атак відбили на Бахмутському напрямку. Окупанти завдали 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 90 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті загострилась. Найскладніше наразі на Покровському та Курахівському напрямках.
Там задіяв до чотирьох бригад і намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.
Підрозділи Сил оборони України перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.