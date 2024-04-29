Однак навіть такі шалені втрати не зупиняють Владіміра Путіна, росіяни продовжують поповнювати втрати та вести війну проти України. Детальніше про те, звідки країна-агресор бере ресурс для війни, 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

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Втрати особового складу

Тривалий час військове та політичне керівництво України вважало, якщо Росія втратить протягом року 100 тисяч військових, то це для неї буде болючим ударом й цього не витримає ні російська економіка, ні суспільство.

Потім були судження, якщо росіяни втрачатимуть тисячу і більше бійців за день та кількість загиблих становитиме 350 – 400 тисяч на рік, а поранених буде втричі більше, то російська армія може бути виведена з ладу й це серйозно вплине як на боєздатність, так і на мобілізаційний процеси у Росії.

Значна частина російського війська виведена з ладу через каліцтво. Це живі свідки дикого чи абсолютно байдужого відношення до військових Росії, які можливо на кухні або десь на вулиці, але постійно розповідають про реальний стан на фронтах. Це не додає оптимізму російському цивільному населенню,

– мовив Тимочко.

Зараз кількість російських втрат шалена, але ворог однаково поповнює втрати – мобілізовує, витягає найманців, шантажує населення.

Проблеми ворога з технікою

Країна-агресор також суттєво виснажила свої парки техніки, а ту, що залишилася, як правило, використовують на запчастини. З технологічного боку Росія по максимуму, що може витягати й витягає зі складів по техніці.

Звісно, російський ВПК частину техніки виготовляє, але це не та кількість, яка може критично вплинути на перебіг подій,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Водночас Владімір Путін та його команда активно працює на міжнародній арені, де вони намагаються різними обхідними шляхами закупляти, як комплектуючи, так і техніку. Частину Росії постачають союзники, зокрема Іран, Північна Корея, країни Африки, Білорусь тощо. Однак у такому режимі довго проводити війну, яка переважно покладається на свій бюджет, населення, буде надзвичайно складно й фінансово невигідно.

Тут не стоїть питання виживання російського народу, збереження російської економіки, забезпечення добробуту населення – тут стоїть питання виживання путінського режиму,

– додав Тимочко.

Кремль вкладає мільярди на підкуп міжнародних чиновників. Росіяни намагаються проводити масштабні інформаційні кампанії.

Виробництво зброї у Росії