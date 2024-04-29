Однако даже такие огромные потери не останавливают Владимира Путина, россияне продолжают пополнять потери и вести войну против Украины. Подробнее о том, откуда страна-агрессор берет ресурс для войны, 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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Потери личного состава

Долгое время военное и политическое руководство Украины считало, если Россия потеряет в течение года 100 тысяч военных, то это для нее будет болезненным ударом и этого не выдержит ни российская экономика, ни общество.

Затем были суждения, если россияне будут терять тысячу и более бойцов в день и количество погибших составит 350 – 400 тысяч в год, а раненых будет втрое больше, то российская армия может быть выведена из строя и это серьезно повлияет как на боеспособность, так и на мобилизационный процесс в России.

Значительная часть российского войска выведена из строя из-за увечий. Это живые свидетели дикого или абсолютно безразличного отношения к военным России, которые возможно на кухне или где-то на улице, но постоянно рассказывают о реальном состоянии на фронтах. Это не добавляет оптимизма российскому гражданскому населению,

– сказал Тимочко.

Сейчас количество российских потерь безумное, но враг все равно пополняет потери – мобилизует, вытягивает наемников, шантажирует население.

Проблемы врага с техникой

Страна-агрессор также существенно истощила свои парки техники, а ту, что осталась, как правило, используют на запчасти. С технологической стороны Россия по максимуму, что может вытягивать и вытягивает со складов по технике.

Конечно, российский ВПК часть техники производит, но это не то количество, которое может критически повлиять на ход событий,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

В то же время Владимир Путин и его команда активно работает на международной арене, где они пытаются различными обходными путями закупать, как комплектующие, так и технику. Часть России поставляют союзники, в частности Иран, Северная Корея, страны Африки, Беларусь и тому подобное. Однако в таком режиме долго проводить войну, которая преимущественно полагается на свой бюджет, населения, будет чрезвычайно сложно и финансово невыгодно.

Здесь не стоит вопрос выживания русского народа, сохранения российской экономики, обеспечения благосостояния населения – здесь стоит вопрос выживания путинского режима,

– добавил Тимочко.

Кремль вкладывает миллиарды на подкуп международных чиновников. Россияне пытаются проводить масштабные информационные кампании.

Производство оружия в России