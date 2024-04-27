В ежедневном отчете 27 апреля Генеральный штаб сообщил, что с 24 февраля 2022 года оккупанты потеряли 465 054 солдат. Только за последние сутки Вооруженные Силы ликвидировали 1124 единицы личного состава врага.

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Оценка потерь от Великобритании

Государственный министр, министр вооруженных сил Британии Лео Дочерти сообщил, что по их оценкам приблизительное количество потерь России на войне составляет 450 000 военных. Речь идет как об убитых или раненых окупантов, так и о десятках тысяч тех, кто дезертировал.

По нашим оценкам, свыше 10 000 российских бронетехник., в том числе почти 3000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских корабля всех классов и более 1500 артиллерийских систем всех типов были уничтожены, заброшенные, или захвачены Украиной с начала конфликта,

– добавил министр.

Также Дочерти указал на то, что количество погибших россиян из различных НДС не известно.

Потери россиян