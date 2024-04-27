У щоденному звіті 27 квітня Генеральний штаб повідомив, що з 24 лютого 2022 року окупанти втратили 465 054 солдатів. Лише за останню добу Збройні Сили ліквідували 1124 одиниці особового складу ворога.

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Оцінка втрат від Британії

Державний міністр, міністр збройних сил Британії Лео Дочерті повідомив, що за їх оцінками приблизна кількість втрат Росії на війні становить 450 000 військових. Йдеться як про вбитих чи поранених окупантів, так і про десятки тисяч тих, хто дезертував.

За нашими оцінками, понад 10 000 російських бронетехніки, у тому числі майже 3 000 основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських кораблі всіх класів і понад 1500 артилерійських систем усіх типів були знищені, покинуті, або захоплені Україною з початку конфлікту,

– додав міністр.

Також Дочерті вказав на те, що кількість загиблих росіян з різноманітних ПВК не відома.

Втрати росіян