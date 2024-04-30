Ситуацию на фронте проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Что происходит на фронте

По его словам, такие сложные решения нужно принимать, ведь не хватает оружия. Не секрет, что был определенный голод. Пока придет все, что должно поставить США, – пройдет какое-то время.

Почему противник так яростно давит? У противника есть стратегическая задача – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей,

– подчеркнул Черник.

"Действительно есть идеологически-политический момент. Путину надо хоть какая-то победа до его инаугурации. В их понимании, если они смогут взять Часов Яр, то это будет колоссально сильно и мощно подсвечено их пропагандой. Вот и давят", – добавил военный эксперт.

Он напомнил, что россияне имеют довольно большой человеческий потенциал. Общий мобилизационный ресурс составляет в пределах до 3 миллионов человек, а автоматом Калашникова может пользоваться практически каждый взрослый человек.

Основные направления оккупантов

Военный эксперт отметил, что сейчас еще не то наступление, о котором говорило наше руководство. Это тактический момент угоды Путину, ведь ему нужны хоть какие-то результаты.

Действительно, Часов Яр – там самая сложная ситуация, а также Лимано-Купянское направление,

– рассказал Черник.

"Направление Купянск-Узловой – огромный железнодорожный узел. Все, что довозится Россией в зону оккупации – происходит по железной дороге на 95%. Грузовиками не довозится того всего, что нужно", – отметил Черник.

Один 50-тонный вагон может брать до 500 снарядов 155 миллиметра или до 300 снарядов для реактивной системы залпового огня.

При этом противник еще начал готовиться к еще более масштабному наступлению.

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