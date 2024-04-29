Наибольшее количество дезертиров, около 12 тысяч, обнаружено в 8 общевойсковой армии России, которую часто привлекают в боевые действия на Востоке Украины. Примерно 10 тысяч из них были призваны Москвой через мобилизацию, а остальные 2 тысячи – контрактники.

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В армии России процветает дезертирство

В ГУР рассказали, что среди российских военных увеличилось количество случаев дезертирства.

Всего в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 тысяч российских военных,

– отметили в разведке.

Наибольшее количество дезертиров, примерно 12 тысяч, обнаружено среди военнослужащих 8 общевойскового округа России, которых часто используют в боевых действиях на Востоке Украины. Из них около 10 тысяч были призваны Москвой по мобилизации, а остальные 2 тысячи – контрактники.

В 58 общевойсковой армии, что также входит в южный округ армии страны-агрессора, уровень дезертирства составляет примерно 2500 человек.

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