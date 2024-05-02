Росіяни змогли прорватися в Очеретине і закріпитися там. ЗСУ намагаються вибити ворога з населеного пункту.

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Як боронили Очеретине

115 бригада зайняла смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретине до Керамік. Противник щоденно здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, наносив удари "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV-дронів, [робив] скиди з дронів, в тому числі хімічної речовини. Тим не менше, всі бійці 115 бригади ЗСУ, які були на позиціях, не тікали, вели бої з силою противника, який перевищував наші сили в 10-15 разів, захищаючи кожен метр української землі,

– повідомили в ЗСУ.

Завдяки цим діям удалося "закріпитись бригаді на більш вигідних позиціях, на підступах до околиць населеного пункту Очеретине, захистити населений пункт і дати змогу вступити в бій іншій свіжій бригаді, яка замінила 115 ОМБр".

Росіяни не шкодують людей

Це не новина, але цифри щоразу шокують. У 115 бригаді розповіли, що окупанти постійно кидали в бій нових людей. До того ж вдалися до нової тактики: якщо раніше застосовували штурмові групи до п'яти військовослужбовців, то в одній штурмовій групі на напрямку 115 ОМБр було до 15 військовослужбовців. У бригаді наголосили: такі групи йшли по двох або трьох напрямках.

"В ході наступу на Очеретинському напрямку противник провів ротацію трьох бригад, що вказує на кількість кинутого на прорив особового складу і який був знищений 115 бригадою ЗСУ в ході оборонних боїв. Під час наступу противник постійно вводив свіжі сили, які знищувалися переважно невеликою кількістю українських бійців", – ідеться в повідомленні.

Ще однією гарячою точкою є Часів Яр

Там росіяни рівняють місто з землею – воно вже схоже на Бахмут чи Авдіївку. Попри це, там усе ще лишаються цивільні. Скільки цивільних у Часовому Ярі та який вигляд має місто зараз – дізнайтесь у нашому матеріалі.