Россияне смогли прорваться в Очеретино и закрепиться там. ВСУ пытаются выбить врага из населенного пункта.

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Как защищали Очеретино

115 бригада заняла полосу обороны перед населенными пунктами от Очеретино до Керамик. Противник ежедневно осуществлял по позициям бригады от 20-30 ударов КАБами, от 60-90 артиллерийских обстрелов, наносил удары "Градами", минометами, и большим количеством FPV-дронов, [делал] сбросы с дронов, в том числе химического вещества. Тем не менее, все бойцы 115 бригады ВСУ, которые были на позициях, не убегали, вели бои с силой противника, который превышал наши силы в 10-15 раз, защищая каждый метр украинской земли,

– сообщили в ВСУ.

Благодаря этим действиям удалось "закрепиться бригаде на более выгодных позициях, на подступах к окраинам населенного пункта Очеретино, защитить населенный пункт и дать возможность вступить в бой другой свежей бригаде, которая заменила 115 ОМБр".

Россияне не жалеют людей

Это не новость, но цифры каждый раз шокируют. В 115 бригаде рассказали, что оккупанты постоянно бросали в бой новых людей. К тому же прибегли к новой тактике: если раньше применяли штурмовые группы до пяти военнослужащих, то в одной штурмовой группе на направлении 115 ОМБр было до 15 военнослужащих. В бригаде отметили: такие группы шли по двум или трем направлениям.

"В ходе наступления на Очеретинском направлении противник провел ротацию трех бригад, что указывает на количество брошенного на прорыв личного состава и уничтоженного 115 бригадой ВСУ в ходе оборонительных боев. Во время наступления противник постоянно вводил свежие силы, которые уничтожались преимущественно небольшим количеством украинских бойцов", – говорится в сообщении.

Еще одной горячей точкой является Часов Яр

Там россияне сравнивают город с землей – он уже похож на Бахмут или Авдеевку. Несмотря на это, там все еще остаются гражданские. Сколько гражданских в Часовом Яру и как выглядит город сейчас – узнайте в нашем материале.