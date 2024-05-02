Хлорпикриновые боеприпасы в России официально считаются уничтоженными, но их враг использует против украинских военных еще с 2014 года. Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал 24 Каналу о единственном способе противодействия химическому оружию.

Обратите внимание Не из-за эффективности: почему россияне используют химическое оружие на фронте

Как противодействовать химическому оружию

Госдепартамент США ввел новые санкции в отношении Москвы, чтобы увеличить для страны-агрессора расходы, связанные с внешней агрессией и внутренними репрессиями.

"Российские войска постоянно применяют любые запрещенные методы. Оккупанты плевали на международное право – это известный факт", – отметил Самусь.

Важно! Использование химического оружия запрещено в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении.

Противодействовать химическому оружию можно только одним способом – максимально обеспечивать защиту бойцов и уничтожать врага, то есть не давать возможность его применять.

Я бы не очень надеялся на влияние международных организаций или даже наших партнеров,

– добавил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Реакция России

В России оперативно отреагировали на обвинения США относительно применения российскими военными в Украине химического оружия.

Рупор Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "голословными и ничем не подкрепленными". Кроме того, он цинично заявил, что якобы Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области.

По этому поводу также высказался посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон прибег к "абсолютно одиозным и ничем не подкрепленным обвинениям в адрес России в использовании химического оружия".

"Соединенные Штаты пытаются запугать наших партнеров, в частности Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества. Снова метят по отечественным высокотехнологичным, транспортным, энергетическим компаниям, желая "выбить" с рынков конкурентов", – оправдывается российский посол.

Россияне используют химическое оружие против бойцов ВСУ