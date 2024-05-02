Хлорпикриновые боеприпасы в России официально считаются уничтоженными, но их враг использует против украинских военных еще с 2014 года. Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал 24 Каналу о единственном способе противодействия химическому оружию.
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Как противодействовать химическому оружию
Госдепартамент США ввел новые санкции в отношении Москвы, чтобы увеличить для страны-агрессора расходы, связанные с внешней агрессией и внутренними репрессиями.
"Российские войска постоянно применяют любые запрещенные методы. Оккупанты плевали на международное право – это известный факт", – отметил Самусь.
Противодействовать химическому оружию можно только одним способом – максимально обеспечивать защиту бойцов и уничтожать врага, то есть не давать возможность его применять.
Я бы не очень надеялся на влияние международных организаций или даже наших партнеров,
– добавил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.
Реакция России
В России оперативно отреагировали на обвинения США относительно применения российскими военными в Украине химического оружия.
Рупор Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "голословными и ничем не подкрепленными". Кроме того, он цинично заявил, что якобы Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области.
По этому поводу также высказался посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон прибег к "абсолютно одиозным и ничем не подкрепленным обвинениям в адрес России в использовании химического оружия".
"Соединенные Штаты пытаются запугать наших партнеров, в частности Китай, стремясь перекрыть каналы нормального внешнеторгового сотрудничества. Снова метят по отечественным высокотехнологичным, транспортным, энергетическим компаниям, желая "выбить" с рынков конкурентов", – оправдывается российский посол.
Россияне используют химическое оружие против бойцов ВСУ
- Накануне издание Telegraf провело расследование и выявило, что оккупанты применяют против украинской армии химическое оружие. Наши военные рассказывают, что почти на каждую позицию на участке фронта в районе Часового Яра россияне бросали по одной – две газовые гранаты в день.
- Так, из-за многочисленности украинских войск россиянам было трудно атаковать обычной артиллерией или беспилотниками, поэтому они использовали газ.
- Российские войска используют циничный способ для выявления украинских бойцов – атакуют позиции запрещенным химическим оружием. Однако такие действия россиян свидетельствуют лишь об одном – врагу не хватает сил.