Впрочем, оккупационную армию это не особо сдерживает. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, объяснив, что все же побуждает россиян к использованию запрещенного химического вооружения.

Читайте также Приносят страшные разрушения: что известно о КАБах, которыми Россия бьет по прифронтовым городам

Почему россияне используют химическое оружие

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что россияне увеличили количество использования химического оружия и химических веществ на фронте. Эти химические атаки на некоторых направлениях стали системными.

Они берут, все что есть. Когда смотрят номенклатуру на складах и видят химические вещества, то решают их использовать. Их эффективность не очень высокая, но им без разницы – все на фронт. Химическое оружие во время боевых действий на большой местности – переоценено и неэффективно,

– отметил Иван Ступак.

Дело в том, что погодные условия могут кардинально изменить это оружие. В частности, ветер может развернуть облако отравляющего вещества в сторону сил, которые его же и запускают. А вот влажность воздуха может существенно уменьшить эффективность химического вещества.

"Единственный вариант, когда целесообразно использовать химическое оружие, – в закрытых помещениях. Например, если гранату забросить в бункер или траншею, люди там могут умереть одномоментно, или у них появится удушье, слезотечение и они будут вынуждены выбежать наружу, где их и убьют", – объяснил экс-сотрудник СБУ.

Например, в Сирии химическое оружие сбрасывали с дронов в здания. Люди, которые сидели внутри должны были выходить на улицу, где их расстреливали уже стрелковым или другим оружием.

Россиян же не останавливает низкая эффективность химического оружия на открытом пространстве, ведь его банально много на складах. Поэтому его решают применять даже при таких условиях.

Что происходит на фронте: подробнее