Только за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Почти половина из них – на Новопавловском направлении, где враг не прекращает штурмов.

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На Востоке продолжаются ожесточенные бои

Купянское направление: враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Лиманское направление: украинские защитники отбили 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Враг пытается наступать на Лиманском направлении: смотрите на карте

Бахмутское направление: ВСУ отбили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Богдановка, Клещеевка Донецкой области.

Бои на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Авдеевское направление: наши защитники отбили 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердычи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Новопавловское направление: Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Враг не оставляет атак на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Ореховское направление: враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

Херсонское направление: враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение минувших суток враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

На Севере ситуация без изменений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.