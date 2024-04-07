Только за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Почти половина из них – на Новопавловском направлении, где враг не прекращает штурмов.

К теме Россияне активизировались на Херсонском направлении: карта боевых действий за 6 апреля

На Востоке продолжаются ожесточенные бои

Враг пытается наступать на Лиманском направлении: смотрите на карте

Бои на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Враг не оставляет атак на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Севере ситуация без изменений