Только за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Почти половина из них – на Новопавловском направлении, где враг не прекращает штурмов.
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На Востоке продолжаются ожесточенные бои
Враг пытается наступать на Лиманском направлении: смотрите на карте
Бои на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите на карте
Враг не оставляет атак на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Что происходит на Юге
На Севере ситуация без изменений