За прошедшие сутки в целом произошло 76 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных и 104 авиационных удара, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К теме Почти 900 оккупантов и десятки единиц бронетехники: статистика потерь врага на 8 апреля

Какова ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении враг наступательных или штурмовых действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Враг пытался атаковать позиции возле Тернов: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отбили 31 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Часов Яр, Спорное, Выемка, Федоровка, Раздоловка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

Россияне пытались штурмовать Часов Яр: смотрите на карте

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 8 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

ВСУ отбили атаки возле Первомайского: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где противник, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны отбили штурмы врага возле Красногоровки: смотрите на карте

Как изменился фронт на Юге

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

Россияне атаковали позиции возле Старомайорского: смотрите на карте

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Что происходит на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском і Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 5 зенитно-ракетных комплексах, 1 башне связи и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.