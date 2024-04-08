За прошедшие сутки в целом произошло 76 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных и 104 авиационных удара, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 5 зенитно-ракетных комплексах, 1 башне связи и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов.