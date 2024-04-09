Захватчики продолжают обстреливать гражданские города и не оставляют попыток атак. Однако украинские защитники держат линию фронта.
Ситуация на северо-восточной границе такова: россияне проводят диверсионную деятельность и наращивают минно-взрывные заграждения.
Самой тяжелой остается ситуация на западных участках Бахмутского и Авдеевского направлений. Оккупанты пытаются продвигаться вперед.
Украинские войска продолжают оборонительные активные действия и наносят врагу потери, в частности поражают различные военные объекты.
Потери России за минувшие сутки составляют 850 человек, всего с начала вторжения – 449 250 бойцов.
Какова ситуация на поле боя 9 апреля / Коллаж 24 Канала (фото 24 ОМБр)
Украинские защитники держат оборону, несмотря на многочисленные атаки российской армии. Только за минувшие сутки зафиксировали 56 боевых столкновений. 20 из этих наступлений приходится на Бахмутское и Авдеевское направления.
Что происходит в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState
Какова ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте от DeepState
Потери врага
В Генштабе отмечают, что наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Самое главное, наши защитники истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по:
4 зенитно-ракетным комплексам;
7 районам сосредоточения противника.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по: