Как отмечают в командовании ВСУ утром 9 апреля, захватчики продолжают обстреливать гражданские города и не оставляют попыток атак. Больше о ситуации на фронте узнавайте в материале 24 Канала.

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Потери врага

В Генштабе отмечают, что наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Самое главное, наши защитники истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по:

  • 4 зенитно-ракетным комплексам;
  • 7 районам сосредоточения противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по:

  • 1 средству противовоздушной обороны;
  • 2 станциям радиоэлектронной борьбы;
  • 2 районам сосредоточения личного состава.

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В то же время потери России в личном составе, как информируют в командовании ВСУ 9 апреля, за минувшие сутки составляют 850 человек. Всего с начала полномасштабного вторжения – 449 250 бойцов.