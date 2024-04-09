Як зазначають в командуванні ЗСУ вранці 9 квітня, загарбники продовжують обстрілювати цивільні міста та не полишають спроб атак. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтесь в матеріалі 24 Каналу.

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Ситуація на напрямках

Що відбувається в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Яка ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Втрати ворога

У Генштабі наголошують, що наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Щонайголовніше, наші захисники виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по:

  • 4 зенітно-ракетних комплексах;
  • 7 районах зосередження противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по:

  • 1 засобу протиповітряної оборони;
  • 2 станціях радіоелектронної боротьби;
  • 2 районах зосередження особового складу.

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Водночас втрати Росії в особовому складі, як інформують в командуванні ЗСУ 9 квітня, за минулу добу становлять 850 осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення – 449 250 бійців.