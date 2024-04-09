Як зазначають в командуванні ЗСУ вранці 9 квітня, загарбники продовжують обстрілювати цивільні міста та не полишають спроб атак. Більше про ситуацію на фронті дізнавайтесь в матеріалі
24 Каналу.
Дивіться також
Росіяни рвуться до Часового Яру та Уманського: як змінилася лінія фронту за тиждень Ситуація на напрямках Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Сіверський та Слобожанський напрямки. Росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність, нарощують мінно-вибухові загородження. Куп'янський напрямок. Ворог наступальних дій не вів. Лиманський напрямок. Відбито 1 атаку противника в районі Тернів, де противник намагався прорвати оборону. Бахмутський напрямок. Відбито 14 атак в районах таких міст і сіл: Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки. Інститут вивчення війни стверджує, що окупанти поступово просуваються на захід від Бахмута – у бік Часового Яру та Іванівського. Що відбувається в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState Авдіївський напрямок. Відбито 6 атак в районі таких населених пунктів: Бердичі, Уманське, Невельське, де загарбники намагалися витіснити наші підрозділи. Водночас аналітики ISW додають, що спершу росіянам вдалось просунутись на схід від Новокалинового, але потім українські захисники повернули відповідну територію. Яка ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті від DeepState Новопавлівський напрямок. Сили оборони стримують ворога в районах таких населених пунктів: Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка. Оріхівський напрямок. Росія 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського та північно-західніше Вербового. Херсонський напрямок. Ворог здійснив 6 безрезультатних атак позицій наших військ, не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Втрати ворога
У Генштабі наголошують, що наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Щонайголовніше, наші захисники виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по:
4 зенітно-ракетних комплексах; 7 районах зосередження противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по:
1 засобу протиповітряної оборони; 2 станціях радіоелектронної боротьби; 2 районах зосередження особового складу.
Дивіться також
Поразка прозахідних сил: чи стане Словаччина ще однією Угорщиною та як це вплине на Україну
Водночас
втрати Росії в особовому складі, як інформують в командуванні ЗСУ 9 квітня, за минулу добу становлять 850 осіб. Загалом від початку повномасштабного вторгнення – 449 250 бійців.