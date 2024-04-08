Протягом минулої доби загалом відбулося 76 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ворог намагався атакувати позиції біля Тернів: дивіться на карті
Росіяни намагалися штурмувати Часів Яр: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаки біля Первомайського: дивіться на карті
Сили оборони відбили штурми ворога біля Красногорівки: дивіться на карті
Як змінився фронт на Півдні
Росіяни атакували позиції біля Старомайорського: дивіться на карті
Що відбувається на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 5 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв'язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.