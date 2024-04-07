Лише протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Майже половина з них – на Новопавлівському напрямку, де ворог не припиняє штурмів.
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Ворог намагається наступати на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Бої на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Ворог не полишає атак на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
На Півночі ситуація без змін