Втім окупаційну армію це не особливо стримує. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, пояснивши, що все ж спонукає росіян до використання забороненого хімічного озброєння.

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Чому росіяни використовують хімічну зброю

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що росіяни збільшили кількість використання хімічної зброї та хімічних речовин на фронті. Ці хімічні атаки на деяких напрямках стали системними.

Вони беруть, все що є. Коли дивляться номенклатуру на складах і бачать хімічні речовини, то вирішують їх використати. Їхня ефективність не дуже висока, але їм без різниці – усе на фронт. Хімічна зброя під час бойових дій на великій місцевості – переоцінена та неефективна,

– наголосив Іван Ступак.

Річ у тім, що погодні умови можуть кардинально змінити цю зброю. Зокрема, вітер може розвернути хмару отруйної речовини у бік сил, які її ж і запускають. А ось вологість повітря може суттєво зменшити ефективність хімічної речовини.

"Єдиний варіант, коли доцільно використовувати хімічну зброю, – у закритих приміщеннях. Наприклад, якщо гранату закинути у бункер чи траншею, люди там можуть померти одномоментно, або у них з'явиться задуха, сльозотеча і вони будуть змушені вибігти назовні, де їх і вб'ють", – пояснив експрацівник СБУ.

Наприклад, у Сирії хімічну зброю скидали з дронів у будівлі. Люди, які сиділи всередині мусити виходити на вулицю, де їх розстрілювали вже стрілецькою чи іншою зброєю.

Росіян же не зупиняє низька ефективність хімічної зброї на відкритому просторі, адже її банально є багато на складах. Тому її вирішують застосовувати навіть за таких умов.

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