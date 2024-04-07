Видання Telegraf провело розслідування та виявило, що окупанти застосовують проти української армії хімічну зброю. Військові, чиї позиції майже кожного дня були під такими атаки, розповіли деталі.

Дивіться також Китай надає Москві супутникові знімки для ударів по Україні, – Bloomberg

Це викликає паніку

Використання газу, який відомий як CS і зазвичай використовується спецназом, заборонено під час війни відповідно до Конвенції про хімічну зброю.

Ігор, командир української розвідгрупи, яка дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр у Донецькій області, поділився своїм досвідом.

Майже на кожну позицію на нашій ділянці фронту кидали по одній – дві газові гранати на день,

– сказав він.

Він сказав, що через численність українських військ, росіянам було важко атакувати звичайною артилерією чи безпілотниками, тому вони використали газ.

Навіть якщо ці газові атаки не смертоносні або відразу виводять з ладу, вони зазвичай викликають паніку. За словами Ігора, першим інстинктом у таких випадках є вийти. а це дозволяє атакувати іншою зброєю.

Такі атаки були майже щоденними

Двоє інших українських солдатів, дислокованих на протилежних кінцях лінії фронту, розповіли про подібний досвід. Михайло, командир піхотної частини, дислокованої в Роботиному Запорізької області сказав, що протигази врятували не одне життя.

Він додав, що тепер його солдати повинні постійно носити маски з собою.

Слава, старший лейтенант, підрозділ якого дислокується поблизу Лимана Донецької області, зазначив, що деякі українські підрозділи в його районі зазнають "майже щоденних" газових атак.

Аналіз газової гранати

Одну з цих газових гранат CS надала The Telegraph для перевірки Ребека Маціоровскі, американська бойова медикиня і кваліфікована медсестра, яка служить в українській армії.

Її регулярно викликають для надання медичної допомоги українським військовим у трьох бригадах, з якими вона працює в Донецькій області, після атак із застосуванням хімічної зброї, які вона назвала "систематичними".

Гранату вилучили бійці 53-ї механізованої бригади, однієї з бригад, у якій вона працює.

Мої хлопці дістали його під вогнем, тому що ніхто не вірив, що на них атакують із застосуванням хімічної зброї,

– сказала вона.

Марк-Майкл Блюм, експерт з хімічної зброї та колишній керівник лабораторії Організації із заборони хімічної зброї, підтвердив, що знайдений боєприпас був газовою гранатою K-51, яка зазвичай сповнена сльозогінним газом.

Мачоровскі розповіла, що у 2023 році була присутня на одному інциденті, який, за її підозрами, спричинив ціанистий водень, смертоносний безбарвний газ, який Захід використовував як хімічну зброю під час Першої світової війни.

Також надходили повідомлення про використання хлору та хлорпікрину – речовини, яка зазвичай застосовується як пестицид.

Такі випадки не розслідуються

Офіційно українські військові стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 626 газових атак.

Але Мачоровскі вважає, що цифра майже напевно применшена, адже здебільшого ці випадки не розслідуються. Ці атаки стали звичним методом Москви, тож тепер українські військові мають спеціальну підготовку.

В одному навчальному посібнику, наданому The Telegraph, детально описується напад Росії на українські позиції поблизу Бахмута наприкінці минулого року.

Російські безпілотники скинули три хімічні гранати, імовірно начинені газом CS, прямо на вкопані позиції. Коли солдати намагалися втекти, їх атакували снарядами та БпЛА, скидаючи звичайні гранати.

За навчальним посібником солдати мають залишатися на місці та терпіти перші кілька хвилин впливу сльозогінного газу замість того, щоб тікати зі своїх бойових позицій. З часом дія газу слабшає.

Росія не приховує злочинів

Українські військові не завжди отримують засоби захисту. Крім цього, вони бувають неякісними. Маціоровскі сказала, що деякі солдати в її бригадах взагалі не отримують захисного спорядження і змушені покладатися на волонтерів або на самих себе.

Водночас росіяни не надто переймаються приховуванням своїх злочинів. Зокрема, 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії похвалилася розміщенням хімзброї в дописі в телеграмі.

Також під час одного із репортажів пропагандистського телеканалу один із героїв сюжету сказав, що протигази не допомагають ворогу.