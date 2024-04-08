Если Россия действует такими методами, это означает, что врагу не хватает сил. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Цель – нанести удар по позициям ВСУ

Александр Мусиенко отметил, что когда россияне сбрасывают этот слезоточивый газ, то пытаются вызвать у украинских защитников определенную панику. Главная цель таких действий врага – нанести удар по позициям ВСУ.

Несколько теряет контроль военнослужащий. Они могут выйти из укрытия, мест, блиндажей, окопов и так далее. Затем по ним могут нанести огонь. То есть такая цель. Но действительно то, что Россия прибегает к таким действиям – это признак того, что им не хватает сил,

– подчеркнул военный эксперт.

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