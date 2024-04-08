Якщо Росія діє такими методами, це означає, що ворогу не вистачає сил. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Мета – завдати удару по позиціях ЗСУ

Олександр Мусієнко зазначив, що коли росіяни скидають цей сльозогінний газ, то намагаються викликати в українських захисників певну паніку. Головна мета таких дій ворога – завдати удару по позиціях ЗСУ.

Дещо втрачає контроль військовослужбовець. Вони можуть вийти з укриття, місць, бліндажів, окопів і так далі. Потім по них можуть завдати вогню. Тобто така мета. Але дійсно те, що Росія вдається до таких дій – це ознака того, що їм не вистачає сил,

– наголосив військовий експерт.

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