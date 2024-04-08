Якщо Росія діє такими методами, це означає, що ворогу не вистачає сил. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Мета – завдати удару по позиціях ЗСУ
Олександр Мусієнко зазначив, що коли росіяни скидають цей сльозогінний газ, то намагаються викликати в українських захисників певну паніку. Головна мета таких дій ворога – завдати удару по позиціях ЗСУ.
Дещо втрачає контроль військовослужбовець. Вони можуть вийти з укриття, місць, бліндажів, окопів і так далі. Потім по них можуть завдати вогню. Тобто така мета. Але дійсно те, що Росія вдається до таких дій – це ознака того, що їм не вистачає сил,
– наголосив військовий експерт.
Росія застосовує хімічну зброю: головне
- Видання Telegraf провело розслідування та виявило, що російські загарбники застосовують проти української армії заборонену хімічну зброю. Використання газу, який відомий як CS і зазвичай використовується спецпризначенцями, заборонено під час війни відповідно до Конвенції про хімічну зброю.
- Командир української розвідгрупи, яка дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр у Донецькій області, розповів, що майже на кожну позицію на цій ділянці фронту кидали по одній – дві газові гранати на день. Велика кількість українських військ окупантам було важко атакувати звичайною артилерією чи безпілотниками, тому вони використали газ.
- Навіть якщо ці газові атаки не смертоносні, вони відразу виводять з нормального стану, адже зазвичай викликають паніку. Українські захисники повинні постійно носити маски з собою. Наші військові розповідають, що протигази врятували не одне життя.
- Офіційно українські військові стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 626 газових атак. Однак ця цифра може бути набагато більшою, адже здебільшого ці випадки не розслідуються.