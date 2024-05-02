Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа от 1 мая 2024 года. В США также указали, какое именно оружие оккупанты применяли против ВСУ.
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Оккупанты используют запрещенное химическое оружие
Госдеп США официально заявил, что Россия использует запрещенное химическое оружие на фронте и такие случаи не единичны. В частности, российские военные используют химическое вещество хлорпикрин.
Как заявляют во внешнеполитическом ведомстве США, российские военные также используют химические средства для подавления беспорядков. Такие действия нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия.
Применение таких химических веществ не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских войск вытеснить украинские силы с укрепленных позиций и достичь тактических преимуществ на поле боя,
– заявили в Госдепе США.
Именно использование запрещенного химического оружия стало поводом для введения новых санкций против России, о которых в США объявили накануне. В частности, ограничения наложили на более 280 физических и юридических лиц. Среди них войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны России, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского минобороны. Известно, что эти институты причастны к созданию химического оружия.
Кроме того, под действие санкций также попали 4 частные компании, которые также причастны к разработке химического оружия.
Россия использует химическое оружие на войне: последние новости
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, что оккупанты прибегают к применению химического оружия поскольку им не хватает собственных сил. По его мнению, россияне сбрасывают слезоточивый газ для того, чтобы вызвать панику у украинских военных. Главная цель таких действий врага, как отмечает Мусиенко, – нанести удар по позициям ВСУ.
- О том, что оккупанты постоянно используют химическое оружие, в апреле также писали журналисты The Telegraf. Украинские военные в комментариях рассказывали, что в Донецкой области были периоды, когда враг ежедневно сбрасывал на позиции ВСУ слезоточивый газ.
- В конце января в ОСУВ "Таврия" рассказывали, что иногда в течение суток враг мог до 5 раз сбрасывать на одну позицию ВСУ слезоточивый газ. Впрочем, в украинских бойцов инструктируют по этому поводу. Есть достаточно защитных средств, а в частности – противогазов.