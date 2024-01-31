В то же время украинские артиллеристы начали еще активнее использовать имеющиеся боеприпасы. В частности, эффективно работают наши операторы различных беспилотных летательных аппаратов. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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Оккупанты активно используют химическое оружие

Как отметил Штупун, российские захватчики время от времени применяют химические вещества при попытках атаковать позиции наших защитников. Впрочем, по его словам, украинских бойцов инструктируют по этому поводу. Есть достаточно защитных средств, а в частности – противогазов.

Теперь враг применяет, если брать в среднем, от 2 до 5 использований в сутки, в зависимости от ветра. Когда есть большой ветер, то захватчики стараются не применять химическое оружие, поскольку эти "газы" сразу сносит, поэтому оккупанты не видят в этом никакого эффекта.

– рассказал спикер.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день враг больше всего применяет К-51. Впрочем, каждый подобный случай использования химических веществ фиксируют. Также проводится небольшое расследование и исследование.

Справка. К-51 – советская ручная аэрозольная "слезоточивая" граната нелетального действия. В результате атаки таким вооружением дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, а носовые пазухи восполняют слизь.

В частности, по словам Штупуна, россияне активно используют так называемый хлорпикрин. Это вещество вместе с фосгеном, хлорцианом и синильной кислотой запрещено.

Их категорически нельзя использовать в военных целях, согласно Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия.

Спикер напомнил, что Россия еще с 1997 года является участником вышеупомянутой Конвенции. Настоящий договор является дополнением к Женевскому протоколу 1925 года. Однако, как мы видим, страна-агрессорка нарушает обычаи ведения войны не только используя химическое оружие.

Александр Штупун отметил удары по гражданскому населению и инфраструктуре, по медицинским учреждениям. Поэтому, по его словам, ничего нового от российских захватчиков пока не происходит.

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