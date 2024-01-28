За прошедшие сутки, 27 января, украинские военные уничтожили 26 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.

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Достижение наших защитников на Таврическом направлении

За минувшие сутки потери врага составили 364 человека. В частности, военные уничтожили 26 единиц техники врага, а именно:

3 танка;

8 ББМ;

1 артсистему;

1 ПТРК;

10 автомобилей;

3 единицы специальной техники.

Кроме этого, украинские силы обороны уничтожили 3 склада боеприпасов врага. Также они сумели нейтрализовать или уничтожить 197 БпЛА разных типов.

Какая ситуация на Таврическом направлении

За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных удара, провел 46 боевых столкновений и совершил 892 артобстрела.

На Авдеевском направлении самая горячая ситуация – там Силы обороны отразили 11 вражеских атак у Степного, Авдеевки и еще 17 атак близ Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Потери врага на фронте

В Генштабе ВСУ отметили, что украинские воины истощают врага вдоль всей линии фронта. В частности, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 740 российских захватчиков. Потери врага в живой силе выросли до 382 110.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству и 2 складам боеприпасов противника.