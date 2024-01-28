Протягом минулої доби, 27 січня, українські військові знищили 26 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку.

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Досягнення наших захисників на Таврійському напрямку

За минулу добу втрати ворога склали 364 особи. Зокрема військові знищили 26 одиниць техніки ворога, а саме:

3 танки;

8 ББМ;

1 артсистему;

1 ПТРК;

10 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки.

Крім цього, українські сили оборони знищили 3 склади боєприпасів ворога. Також вони зуміли нейтралізувати або знищити 197 БпЛА різних типів.

Яка ситуація на Таврійському напрямку

За минулу добу ворог завдав 3 ракетних удари, провів 46 бойових зіткнень та здійснив 892 артобстріли.

На Авдіївському напрямку найгарячіша ситуація – там Сили оборони відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

Втрати ворога на фронті

У Генштабі ЗСУ зауважили, що українські воїни виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Зокрема за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 740 російських загарбників. Втрати ворога у живій силі зросли до 382 110.

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу та 2 складах боєприпасів противника.