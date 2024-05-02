Про це мовиться в офіційній заяві Держдепу від 1 травня 2024 року. В США також вказали, яку саме зброю окупанти застосовували проти ЗСУ.

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Окупанти використовують заборонену хімічну зброю

Держдеп США офіційно заявив, що Росія використовує заборонену хімічну зброю на фронті й такі випадки не поодинокі. Зокрема, російські військові використовують хімічну речовину хлорпікрин.

Як заявляють у зовнішньополітичному відомстві США, російські військові також використовують хімічні засоби для придушення заворушень. Такії дії порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Застосування таких хімічних речовин не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене прагненням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою,

– заявили у Держдепі США.

Саме використання забороненої хімічної зброї стало приводом для запровадження нових санкцій проти Росії, про які в США оголосили напередодні. Зокрема, обмеження наклали на понад 280 фізичних і юридичних осіб. Серед них війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту міноборони Росії, російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-й Центральний науково-дослідний інститут російського міноборони. Відомо, що ці інститути причетні до створення хімічної зброї.

Окрім того, під дію санкцій також потрапили 4 приватні компанії, які також причетні до розробки хімічної зброї.

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