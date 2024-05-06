Окрім того, гучно було й у низці інших тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
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У Ясинуватій була "бавовна"
Перші повідомлення про "бавовну" у Ясинуватій з'явилися близько 13:27. На кадрах можна побачити високий стовп чорного густого диму.
У Ясинуватій писали, що щось горіло / Фото з місцевих телеграм-каналів
За даними місцевих жителів цей дим бачили жителі всіх районів окупованого міста. Крім того, про стовп диму повідомляли й очевидці з низки навколишніх населених пунктів до Ясинуватої.
Дим бачили й жителі навколишніх сіл і міст: дивіться відео
Згодом місцеві телеграм-канали почали повідомляти про "бавовну" й у стороні окупованої Авдіївки. Там також утворився величезний стовп диму, який подекуди закривав сонце у небі.
У Авдіївці також бачили сильний дим / Фото з місцевих телеграм-каналів
Також жителі тимчасово окупованої Макіївки і Горлівки бачили у небі білі сліди. Ймовірно, це була робота сумнозвісної російської протиповітряної оборони.
Над Макіївкою бачили білі сліди у небі / Фото з місцевих телеграм-каналів
Наразі ні окупаційна влада так званої "ДНР", ні російська влада офіційно не повідомляла, що сталося у низці населених пунктів Донецької області. Також невідомо, чи є внаслідок "бавовни" постраждалі або пошкодження у Ясинуватій, Авдіївці, Горлівці чи Макіївці.
Над Горлівкою, ймовірно, працювала ППО окупантів / Фото з місцевих телеграм-каналів
Раніше потужна "бавовна" була у Маріуполі
- В тимчасово окупованому Маріуполі 2 травня було чутно вибухи. Зрештою стало відомо, що "бавовна" прилетіла у Лівобережний район окупованого міста, де була стоянка техніки ворога.
- Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зазначив, що українські військові влучили у найвіддаленіший район міста. Така можливість ЗСУ свідчить про те, що вони можуть завдавати ударів по будь-яких цілях тимчасово окупованої України.
- Забавін також зауважив, що біля місця влучання було дуже велике задимлення. Однак окупанти про це мовчать.