Окрім того, гучно було й у низці інших тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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У Ясинуватій була "бавовна"

Перші повідомлення про "бавовну" у Ясинуватій з'явилися близько 13:27. На кадрах можна побачити високий стовп чорного густого диму.

У Ясинуватій писали, що щось горіло / Фото з місцевих телеграм-каналів

За даними місцевих жителів цей дим бачили жителі всіх районів окупованого міста. Крім того, про стовп диму повідомляли й очевидці з низки навколишніх населених пунктів до Ясинуватої.

Дим бачили й жителі навколишніх сіл і міст: дивіться відео

Згодом місцеві телеграм-канали почали повідомляти про "бавовну" й у стороні окупованої Авдіївки. Там також утворився величезний стовп диму, який подекуди закривав сонце у небі.

У Авдіївці також бачили сильний дим / Фото з місцевих телеграм-каналів

Також жителі тимчасово окупованої Макіївки і Горлівки бачили у небі білі сліди. Ймовірно, це була робота сумнозвісної російської протиповітряної оборони.



Над Макіївкою бачили білі сліди у небі / Фото з місцевих телеграм-каналів

Наразі ні окупаційна влада так званої "ДНР", ні російська влада офіційно не повідомляла, що сталося у низці населених пунктів Донецької області. Також невідомо, чи є внаслідок "бавовни" постраждалі або пошкодження у Ясинуватій, Авдіївці, Горлівці чи Макіївці.



Над Горлівкою, ймовірно, працювала ППО окупантів / Фото з місцевих телеграм-каналів

Раніше потужна "бавовна" була у Маріуполі