Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ Егор Чечеринда, отметив, что мобилизационные процессы в России не прекращались. Они наоборот усиливаются.

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Уже известно, что с 1 ноября в стране-агрессоре начнут поступать электронные повестки. Это потенциально может позволить закинуть в армию еще больше людей.

Почему россияне идут воевать против Украины

Как отметил Чечеринда, Россия пытается заманивать в армию с помощью денег. Они дают такие средства, что многим россиянам и не снилось. По некоторым данным, оккупант получает на фронте не менее 200 тысяч рублей. К этому стоит добавить еще существенные подъемные.

Не секрет, что во многих регионах россияне не имеют обычных человеческих благ. Поэтому это "население" соблазняется на деньги и идет воевать против нашего государства.

Была информация, что где-то 30% населения России до сих пор ходит в туалет в дырочку. Там много заброшенных регионов. И единственный карьерный рост – армия. Если убили, то родственники еще и получат 5 миллионов рублей на новую "Ладу". Конечно, агитация и пропаганда хорошо работает. Идеология, которая подкреплена нефтегазовыми долларами, к сожалению, дает мобилизационный ресурс,

– сказал Чечеринда.

Ситуация в России: кратко