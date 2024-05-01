На НПЗ ночью прогремело по меньшей мере 2 взрыва. После этого начался масштабный пожар.

Важно Влияют на ведение войны: как атаки на НПЗ изменили экономическую ситуацию в России

Дроны ГУР атаковали Рязанский НПЗ

Как пишут в СМИ, за атакой на Рязанский нефтеперерабатывающий завод стоит Главное управление разведки. В сети также сообщали, что взрывов на заводе было несколько.

Так, четыре взрыва прогремели на территории Рязанского НПЗ ночью 1 мая около 02:00. После этого на территории завода вспыхнул масштабный пожар. Сейчас на месте попадания дронов работают спасатели.

К слову, губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что регион находился под атакой дронов. В то же время российское минобороны заявило, что якобы сбило над Рязанской областью 3 БПЛА.

Что известно о Рязанском НПЗ

Рязанский НПЗ не впервые оказывается под ударом дронов. Так, 13 марта СБУ нанесла удар дронами сразу по трем нефтеперерабатывающим заводам в России. Среди них был и Рязанский НПЗ.

Тогда источники 24 Канала отметили, что соответствующие атаки беспилотниками – это продолжение целого ряда спецопераций, направленных на нефтеперерабатывающие заводы, начатой ранее Службой безопасности.

Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан,

– сообщил источник.

Кроме того, Рязанский НПЗ входит в топ 5 крупнейших заводов в России. Согласно имеющейся информации, завод производит 17,1 миллиона тонн нефти в год и является одним из основных поставщиков моторного топлива для российских регионов.

Журналисты Reuters после атаки 13 марта на Рязанский НПЗ заявляли, что крупнейшая нефтеперерабатывающая установка Роснефти понесла серьезные убытки, потеряв до 70% своей мощности в результате атаки дронов. В СМИ заявляли, что на Рязанском НПЗ разрушены две установки первичной переработки нефти.