На НПЗ уночі пролунало щонайменше 2 вибухи. Після цього зайнялася масштабна пожежа.

Важливо Впливають на ведення війни: як атаки на НПЗ змінили економічну ситуацію в Росії

Дрони ГУР атакували Рязанський НПЗ

Як пишуть у ЗМІ, за атакою на Рязанський нафтопереробний завод стоїть Головне управління розвідки. Видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела наголошує, що "нафтопереробні заводи, які живлять російський військово-промисловий комплекс, є законною військовою ціллю України, яка 11 рік протистоїть збройній агресії Росії".

У мережі також повідомляли, що вибухів на заводі було декілька. Так, чотири вибухи пролунали на території Рязанського НПЗ вночі 1 травня близько о 02:00. Після цього на території заводу спалахнула масштабна пожежа. Нині на місці влучання дронів працюють рятувальники.

До слова, губернатор Рязанської області Павєл Малков підтвердив, що регіон перебував під атакою дронів. Водночас російське міноборони заявило, що буцімто збило над Рязанською областю 3 БпЛА.

Що відомо про Рязанський НПЗ

Рязанський НПЗ не вперше опиняється під ударом дронів. Так, 13 березня СБУ завдала удару дронами відразу по трьох нафтопереробних заводах у Росії. Серед них був і Рязанській НПЗ.

Тоді джерела 24 Каналу наголосили, що відповідні атаки безпілотниками – це продовження цілої низки спецоперацій, спрямованих на нафтопереробні заводи, розпочатої раніше Службою безпеки.

Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу Росії. Наше завдання – позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які Росія направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян,

– повідомило джерело.

Окрім того, Рязанський НПЗ входить до топ 5 найбільших заводів у Росії. Згідно з наявною інформацією, завод виробляє 17,1 мільйона тонн нафти на рік і є одним з основних постачальників моторного палива для російських регіонів.

Журналісти Reuters після атаки 13 березня на Рязанський НПЗ заявляли, що найбільша нафтопереробна установка Роснєфті зазнала серйозних збитків, втративши до 70% своєї потужності в результаті атаки дронів. У ЗМІ заявляли, що на Рязанському НПЗ зруйновано дві установки первинного перероблення нафти.