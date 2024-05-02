Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ Єгор Чечеринда, зауваживши, що мобілізаційні процеси в Росії не припинялися. Вони навпаки посилюються.

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Вже відомо, що з 1 листопада в країні-агресорці почнуть надходити електронні повістки. Це потенційно може дозволити закинути до війська ще більше осіб.

Чому росіяни йдуть воювати проти України

Як наголосив Чечеринда, Росія намагається заманювати до війська за допомогою грошей. Вони дають такі кошти, що багатьом росіянам і не снилося. За деякими даними, окупант отримує на фронті щонайменше 200 тисяч рублів. До цього варто додати ще суттєві підйомні.

Не секрет, що в багатьох регіонах росіяни не мають звичайних людських благ. Тому це "насєлєніє" спокушається на гроші і йде воювати проти нашої держави.

Була інформація, що десь 30% населення Росії досі ходить в туалет у дірочку. Там багато занедбаних регіонів. І єдине кар'єрне зростання – армія. Якщо вбили, то родичі ще й отримають 5 мільйонів рублів на нову "Ладу". Звісно, агітація та пропаганда добре працює. Ідеологія, яка підкріплена нафтогазовими доларами, на жаль, дає мобілізаційний ресурс,

– сказав Чечеринда.

Ситуація в Росії: коротко