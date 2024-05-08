Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что вокруг Мариуполя или в Приазовье нет военно-железнодорожной инфраструктуры, которую бы россияне могли использовать для перевозки военных грузов. Также россияне еще не достроили железную дорогу, которая должна соединить территорию России и оккупированные регионы Украины.

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Возможно придумали другой способ

Этой зимой также не наблюдалось даже после Авдеевского наступления, чтобы происходила большая переброска по земле техники и вооружения.

Нельзя утверждать, что враг нашел полноценную замену логистике,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Строительство железной дороги на юге россияне еще не закончили. Они сделали все земельные работы. Сейчас идет укладка рельсов на двух мостах, которые были построены по местам, где должны соединиться железные дороги.

Оккупанты прогоняли в тестовом режиме поезда между Волновахой и Мариуполем, но пока это не вопрос военной логистики,

– подчеркнул он.

Однако, если эта железная дорога будет функционировать, то станет полноценной, самостоятельной логистической артерией – альтернативой или приложением к Крымскому мосту.

"Однако на сегодня возможно есть другая причина, по которой не видим интенсивного движения по Крымскому мосту. Возможно россияне придумали другой способ транспортировки", – предположил Андрющенко.

Используют гражданские грузовики

В то же время фиксируется врагом мощное использование гражданских грузовиков объемом примерно 40 тонн перевозки военной логистики. В частности, системы ПВО, ракет для них. Их перевозят именно в таких грузовиках под видом гуманитарных конвоев в сопровождении военных.

"Возможно так они прячут технику и вооружение. Однако пока не были замечены большие колонны с техникой, чтобы утверждать, что запущен альтернативный путь логистики через Приазовье через Мариуполь в сторону там Херсонщины, Запорожье и т.д., – подчеркнул Петр Андрющенко.

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