Сейчас на Крымском мосту, практически отсутствует движение транспорта. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков разведывательного агентства Molfar.
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Россияне не используют Крымский мост
По данным аналитиков, военные грузовые поезда почти не не курсировали по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.
В этот период 29 февраля по мосту был замечен только один российский грузовой поезд, который перевозил около 55 вагонов горючего. Зато ни в марте, ни в апреле на мосту не было никаких движений с участием военных сил оккупантов.
Использование Россией "знаменитого" моста значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью морских безэкипажных катеров. Тогда была взорвана часть проезжей части и железнодорожной линии.
Альтернативные маршруты
Генеральный директор Molfar Артем Старосек рассказал, что решение россиян прекратить использование Крымского моста совпало с резким ростом грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.
Киеву теперь следует сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией,
– пояснил он.
Старосек считает, что Украина могла бы получить выгоду, нацеливаясь именно на эти сухопутные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост.
Россияне планируют запустить новое железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через ряд других оккупированных украинских городов до конца 2024 года. Однако, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, это может произойти и быстрее.
Что происходит во временно оккупированном Крыму
- В ночь на 6 мая Главное управление разведки уничтожило российский скоростной катер на западном побережье Крыма. Уничтоженный российский катер – одна из новейших разработок страны-агрессора. Это катер серии "Мангуст" 12150, стоимость которого более 125 миллионов рублей.
- Во временно оккупированном Крыму в ночь на 4 мая прозвучала серия взрывов. Тогда было громко в Джанкое, Евпатории, Первомайском, Красноперекопске и других населенных пунктах. Сообщали о 15 – 17 единицах, которые целились на аэродромы, но якобы "все сбили".
- Российские источники сообщили, что 30 апреля Украина также атаковала временно оккупированный Крымский полуостров беспилотниками и дальнобойными ракетами. Оккупанты заявили, что украинские Силы обороны применили ракеты ATACMS.