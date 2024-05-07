Сейчас на Крымском мосту, практически отсутствует движение транспорта. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков разведывательного агентства Molfar.

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Россияне не используют Крымский мост

По данным аналитиков, военные грузовые поезда почти не не курсировали по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

В этот период 29 февраля по мосту был замечен только один российский грузовой поезд, который перевозил около 55 вагонов горючего. Зато ни в марте, ни в апреле на мосту не было никаких движений с участием военных сил оккупантов.

Использование Россией "знаменитого" моста значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью морских безэкипажных катеров. Тогда была взорвана часть проезжей части и железнодорожной линии.

Альтернативные маршруты

Генеральный директор Molfar Артем Старосек рассказал, что решение россиян прекратить использование Крымского моста совпало с резким ростом грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.

Киеву теперь следует сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией,

– пояснил он.

Старосек считает, что Украина могла бы получить выгоду, нацеливаясь именно на эти сухопутные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост.

Россияне планируют запустить новое железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через ряд других оккупированных украинских городов до конца 2024 года. Однако, по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, это может произойти и быстрее.

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