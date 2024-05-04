Российские телеграмм-каналы написали о якобы "сбитии" всех ракет. Перед этим оккупантам было громко из-за дронов в Джанкое 2 мая.

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Было 15 – 17 баллистических ракет. Все сбито!

– заявили во враги.

В российском мониторинговом телеграм-канале писали, что ориентировочно в 2:04 останавливали движение машин на Крымском мосту. Ориентировочно в 2:17 мост открыли снова.

Несмотря на якобы "работу ПВО" людей во вражеских телеграм-каналах призывали к неразорвавшимся кассетам не подходить. Также попросили звонить 112 и окружить радиус 200 метров самостоятельно до приезда экстренных служб.

Враги традиционно начали хвастаться, что якобы точки выходов "обнаружили" и по ним уже якобы "нанесли удар".

По состоянию на 3 часа украинская власть не комментировала ситуацию.

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