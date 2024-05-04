Российские телеграмм-каналы написали о якобы "сбитии" всех ракет. Перед этим оккупантам было громко из-за дронов в Джанкое 2 мая.
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Что известно о взрывах в Крыму
Было 15 – 17 баллистических ракет. Все сбито!
– заявили во враги.
В российском мониторинговом телеграм-канале писали, что ориентировочно в 2:04 останавливали движение машин на Крымском мосту. Ориентировочно в 2:17 мост открыли снова.
Несмотря на якобы "работу ПВО" людей во вражеских телеграм-каналах призывали к неразорвавшимся кассетам не подходить. Также попросили звонить 112 и окружить радиус 200 метров самостоятельно до приезда экстренных служб.
Враги традиционно начали хвастаться, что якобы точки выходов "обнаружили" и по ним уже якобы "нанесли удар".
По состоянию на 3 часа украинская власть не комментировала ситуацию.
Какие последствия атаки по Джанкою
- Взрывы в Джанкое прогремели 30 апреля 2024 года. Партизаны "Атеш" сообщили, что их агенты среди военных вооруженных сил России сообщают о 5 ударах по аэродрому Джанкой.
- Взрывы тогда раздавались в Геническом и Красногвардейском районах, а также в Симферополе. В "Атеш" рассказали, что среди оккупантов много раненых и ликвидированных.
- Впоследствии появились спутниковые снимки с Джанкоя, на которых видно поврежденную военную технику на аэродроме. В частности, там повреждена российская система противовоздушной обороны С-300/С-400.