Наразі на Кримському мосту, практично відсутній рух транспорту. Про це повідомили журналісти з посиланням на супутникові знімки Maxar і висновки аналітиків розвідувального агентства Molfar.

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Росіяни не використовують Кримський міст

За даними аналітиків, "майже жоден" військовий вантажний потяг не курсував залізничною лінією мосту протягом трьох місяців.

У цей період 29 лютого по мосту було помічено лише один російський вантажний потяг, який перевозив близько 55 вагонів пального. Натомість ні в березні, ні у квітні на мосту не було жодних рухів за участю військових сил окупантів.

Використання Росією "славнозвісного" мосту значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою морських безекіпажних катерів. Тоді була підірвана частина проїжджої частини та залізничної лінії.

Альтернативні маршрути

Генеральний директор Molfar Артем Старосек розповів, що рішення росіян припинити використання Кримського мосту збіглося з різким зростанням вантажних перевезень через Тамань у Ростовській області.

Києву тепер слід зосередити свою увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб зв'язати ці окуповані українські регіони з Кримом і материковою Росією,

– пояснив він.

Старосек вважає, що Україна могла б отримати вигоду, націлюючись саме на ці сухопутні маршрути, а не витрачаючи свої ресурси на Кримський міст.

Росіяни планують запустити нове залізничне сполучення з Ростова-на-Дону до Криму через низку інших окупованих українських міст до кінця 2024 року. Однак, за словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, це може відбутися й швидше.

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