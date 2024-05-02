Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що в Криму є багато проросійських місцевих жителів. Також після анексії на півострів приїхало майже 800 тисяч росіян. Всі вони зараз дуже стурбовані.

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Бетонна "скрєпа"

Росія почала інформаційно впливати на населення Криму дуже давно – майже одразу після здобуття незалежності України. В ті часи будувались "квартали Лужкова" (колишнього мера Москви – 24 Канал) у Севастополі для російських військовослужбовців.

Була така програма, за словами політтехнолога, коли той, хто служив на Чорноморському флоті виходив на пенсію, одразу отримував квартиру. З'являлись цілі мікрорайони, де російські військові, які служили чи вийшли на пенсію, жили зі своїми сім'ями.

Звичайно там була максимально "ватна" атмосфера. Ці любителі Путіна були щасливі, коли він анексував Крим. Саме вони зараз найбільше розчаровані,

– зазначив він.

Хоч в Криму "накачують" певний рівень патріотизму, кажуть, що українські сили до півострова "не дійдуть".

Проте з кожним постачанням далекобійного озброєння, зокрема, балістичних ракет ATACMS, які летять набагато швидше крилатих ракет Storm Shadow, посмішки з облич любителів "руского міра" зникають,

– підкреслив Тизенгаузен.

Вони вже давно звикли до сирен, до прильотів в центр Севастополя – в штаб Чорноморського флоту, в бухти.

Зараз у них істерика з приводу того, що Україна знищує системи ППО, щоб здійснити якусь неймовірну атаку на Крим. Можливо так воно і буде. Тому настрої там сумні. Вони думали, що коли Крим без жодного пострілу було анексовано, буде спокійне життя. А зараз виявляється, що західною зброєю можна бити по цілях на окупованих територіях, при цьому найбільше військових цілей – в Криму,

– каже він.

Тому в Криму зараз розуміють, за словами політтехнолога, що зброя, яку Україні постачають партнери – ракети ATACMS, Storm Shadow, SCALP, винищувачі F-16 – полетить насамперед на півострів.

"Щодо долі Кримського мосту, то цього року ця конструкція, бетонна "скрєпа", якою Путін там нібито прикріпив Крим до території Росії, перестане функціонувати. Просто так вона не зникне, тому що для цього потрібна колосальна кількість вибухівки, ракет. Однак "очікування смерті гірше за саму смерть", тому постійне очікування – знищать міст чи не знищать – також страшне", – відзначив Борис Тизенгаузен.

Яка ситуація в окупованому Криму