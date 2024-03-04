Тоді Збройні Сили України вдарили по окупантах, коли вони проводили нараду за участю керівного складу Чорноморського флоту Росії. У мережі показали, що там відбувається зараз.

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Який вигляд має штаб Чорноморського флоту

Гарне. Штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі,

– прокоментували в телеграм-каналі.

Там також подякували підписникам, які наважились зробити фото.

На кадрах видно, що окупанти ніяк не відбудували пошкоджену будівлю – вона так і залишились частково без даху, зі зруйнованими стінами.

Який вигляд має штаб Чорноморського флоту Росії / Фото "Кримського вітру"

Удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі