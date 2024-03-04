Тоді Збройні Сили України вдарили по окупантах, коли вони проводили нараду за участю керівного складу Чорноморського флоту Росії. У мережі показали, що там відбувається зараз.
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Який вигляд має штаб Чорноморського флоту
Гарне. Штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі,
– прокоментували в телеграм-каналі.
Там також подякували підписникам, які наважились зробити фото.
На кадрах видно, що окупанти ніяк не відбудували пошкоджену будівлю – вона так і залишились частково без даху, зі зруйнованими стінами.
Який вигляд має штаб Чорноморського флоту Росії / Фото "Кримського вітру"
Удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі
- 22 вересня 2023 року посеред дня у Севастополі пролунали вибухи. Збройні Сили України заявили, що вони вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі, коли в будівлі проводили нараду керівництва.
- Згодом, з супутникових фото, було видно, що було декілька влучань ракет.
- Тоді Сили спеціальних операцій України повідомили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту Росії Севастополі загинули командувач флоту Соколов та ще 34 російські офіцери. Також було багато поранених.
- Який вигляд мав штаб після атаки ЗСУ – дивіться за посиланням.