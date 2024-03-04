Тогда Вооруженные Силы Украины ударили по оккупантам, когда они проводили совещание с участием руководящего состава Черноморского флота России. В сети показали, что там происходит сейчас.
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Как выглядит штаб Черноморского флота
Хорошее. Штаб Черноморского флота России в Севастополе,
– прокомментировали в телеграм-канале.
Там также поблагодарили подписчиков, которые решились сделать фото.
На кадрах видно, что оккупанты никак не отстроили поврежденное здание – оно так и остались частично без крыши, с разрушенными стенами.
Как выглядит штаб Черноморского флота России / Фото "Крымского ветра"
Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе
- 22 сентября 2023 года посреди дня в Севастополе прогремели взрывы. Вооруженные Силы Украины заявили, что они ударили по штабу Черноморского флота России в Севастополе, когда в здании проводили совещание руководства.
- Впоследствии, со спутниковых фото, было видно, что было несколько попаданий ракет.
- Тогда Силы специальных операций Украины сообщили, что в результате удара по штабу Черноморского флота России Севастополе погибли командующий флота Соколов и еще 34 российских офицера. Также было много раненых.
- Как выглядел штаб после атаки ВСУ – смотрите по ссылке.