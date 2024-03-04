Тогда Вооруженные Силы Украины ударили по оккупантам, когда они проводили совещание с участием руководящего состава Черноморского флота России. В сети показали, что там происходит сейчас.

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Как выглядит штаб Черноморского флота

Хорошее. Штаб Черноморского флота России в Севастополе,

– прокомментировали в телеграм-канале.

Там также поблагодарили подписчиков, которые решились сделать фото.

На кадрах видно, что оккупанты никак не отстроили поврежденное здание – оно так и остались частично без крыши, с разрушенными стенами.

Как выглядит штаб Черноморского флота России / Фото "Крымского ветра"

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе