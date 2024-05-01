Декілька тижнів тому росіяни перекидали на тимчасово окупований півострів танки та бронетехніку. Однак, чи означає це те, що вони готуються до можливого наступу України вглиб Криму, в етері телемарафону відповів речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.
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Є постійний рух
Як наголосив Плетенчук, наразі важливо розуміти те, що у російській армії також можуть відбуватися ротаційні заходи. Він наголосив, що кожен із підрозділів "прибуває і відбуває" з власною технікою.
За його словами, станом на зараз надмірних ознак формування наступальних угрупувань або різких змін останніх положень та кількості сил російських окупантів все ж не спостерігається.
Тому, так, рух є постійний. Але роботи висновки щодо того, що вони якось посилюють саме цей напрямок поки що, мабуть, зарано,
– наголосив він.
Коментуючи заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова, речник Сил оборони Півдня додав, що те, що стосується риторики стосовно звільнення українських територій є позитивною риторикою, яку підтримують.
"Мета у нас лише одна це звільнення повністю окупованих територій нашої держави, які зараз захопили росіяни, тому що в першу чергу вони використовують їх, щоб обстрілювати решту територій України", – зауважив він.
Водночас у Криму для росіян аж надто не спокійно
- В ніч на 30 квітня в тимчасово окупованому Криму оголосили про ракетну небезпеку. Тривога лунала по всьому півострову. Згодом моніторингові канали повідомили про перші вибухи. Неспокійною ніч була у Джанкої, Октябрському та Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Окупанти цієї ночі тимчасово перекривали Кримський міст.
- Під ранок російські телеграм-канали заявили про ракетну атаку на Євпаторію, Гвардійське, Джанкой, Сімферополь та Красноперекопський район. Також російські загарбники заявили, що "ЗСУ вдарили по Криму щонайменше 10 ракетами ATACMS, які надійшли до України в останньому пакеті допомоги від США".
- "Атеш" розповів, що серед окупантів багато поранених та ліквідованих. Їхні агенти серед військових збройних сил Росії повідомляють про 5 ударів по аеродрому Джанкой. Зазначається, що було здійснено комбінований удар БпЛА та ракет по військових об'єктах.