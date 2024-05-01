Декілька тижнів тому росіяни перекидали на тимчасово окупований півострів танки та бронетехніку. Однак, чи означає це те, що вони готуються до можливого наступу України вглиб Криму, в етері телемарафону відповів речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.

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Є постійний рух

Як наголосив Плетенчук, наразі важливо розуміти те, що у російській армії також можуть відбуватися ротаційні заходи. Він наголосив, що кожен із підрозділів "прибуває і відбуває" з власною технікою.

За його словами, станом на зараз надмірних ознак формування наступальних угрупувань або різких змін останніх положень та кількості сил російських окупантів все ж не спостерігається.

Тому, так, рух є постійний. Але роботи висновки щодо того, що вони якось посилюють саме цей напрямок поки що, мабуть, зарано,

– наголосив він.

Коментуючи заяву очільника ГУР МО Кирила Буданова, речник Сил оборони Півдня додав, що те, що стосується риторики стосовно звільнення українських територій є позитивною риторикою, яку підтримують.

"Мета у нас лише одна це звільнення повністю окупованих територій нашої держави, які зараз захопили росіяни, тому що в першу чергу вони використовують їх, щоб обстрілювати решту територій України", – зауважив він.

Водночас у Криму для росіян аж надто не спокійно