Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що навколо Маріуполя або в Приазов'ї немає військово-залізничної інфраструктури, яку б росіяни могли використовувати для перевезення військових вантажів. Також росіяни ще не добудували залізницю, що має з'єднати територію Росії та окуповані регіони України.

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Можливо вигадали інший спосіб

Цієї зими також не спостерігалось навіть після Авдіївського наступу, щоб відбувалось велике перекидання по землі техніки та озброєння.

Не можна стверджувати, що ворог знайшов повноцінну заміну логістиці,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Будівництво залізниці на півдні росіяни ще не закінчили. Вони зробили всі земельні роботи. Зараз триває укладання рейок на двох мостах, які були побудовані по місцях, де мають з'єднатися залізниці.

Окупанти проганяли в тестовому режимі потяги між Волновахою та Маріуполем, але наразі це не питання військової логістики,

– підкреслив він.

Проте, якщо ця залізниця буде функціонувати, то стане повноцінною, самостійною логістичною артерією – альтернативою або додатком до Кримського мосту.

"Проте на сьогодні можливо є інша причина, через яку не бачимо інтенсивного руху по Кримському мосту. Можливо росіяни вигадали інший спосіб транспортування", – припустив Андрющенко.

Використовують цивільні вантажівки

Водночас фіксується ворогом потужне використання цивільних вантажівок об'ємом приблизно 40 тонн перевезення військової логістики. Зокрема, системи ППО, ракет для них. Їх перевозять саме у таких вантажівках під виглядом гуманітарних конвоїв у супроводі військових.

"Можливо так вони ховають техніку та озброєння. Однак наразі не були помічені великі колони з технікою, щоб стверджувати, що запущено альтернативний шлях логістики через Приазов'я через Маріуполь в бік там Херсонщини, Запоріжжя тощо, – підкреслив Петро Андрющенко.

Що відбувається з Кримським мостом