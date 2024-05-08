Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що навколо Маріуполя або в Приазов'ї немає військово-залізничної інфраструктури, яку б росіяни могли використовувати для перевезення військових вантажів. Також росіяни ще не добудували залізницю, що має з'єднати територію Росії та окуповані регіони України.
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Можливо вигадали інший спосіб
Цієї зими також не спостерігалось навіть після Авдіївського наступу, щоб відбувалось велике перекидання по землі техніки та озброєння.
Не можна стверджувати, що ворог знайшов повноцінну заміну логістиці,
– зауважив радник міського голови Маріуполя.
Будівництво залізниці на півдні росіяни ще не закінчили. Вони зробили всі земельні роботи. Зараз триває укладання рейок на двох мостах, які були побудовані по місцях, де мають з'єднатися залізниці.
Окупанти проганяли в тестовому режимі потяги між Волновахою та Маріуполем, але наразі це не питання військової логістики,
– підкреслив він.
Проте, якщо ця залізниця буде функціонувати, то стане повноцінною, самостійною логістичною артерією – альтернативою або додатком до Кримського мосту.
"Проте на сьогодні можливо є інша причина, через яку не бачимо інтенсивного руху по Кримському мосту. Можливо росіяни вигадали інший спосіб транспортування", – припустив Андрющенко.
Використовують цивільні вантажівки
Водночас фіксується ворогом потужне використання цивільних вантажівок об'ємом приблизно 40 тонн перевезення військової логістики. Зокрема, системи ППО, ракет для них. Їх перевозять саме у таких вантажівках під виглядом гуманітарних конвоїв у супроводі військових.
"Можливо так вони ховають техніку та озброєння. Однак наразі не були помічені великі колони з технікою, щоб стверджувати, що запущено альтернативний шлях логістики через Приазов'я через Маріуполь в бік там Херсонщини, Запоріжжя тощо, – підкреслив Петро Андрющенко.
Що відбувається з Кримським мостом
- Видання The Independent з посиланням на супутникові знімки Maxar та дані аналітиків розвідувального агентства Molfar повідомили, що за останні три місяці по залізничній лінії на Кримському мосту не пройшов "майже жоден" військовий вантажний потяг.
- Це відбулось після того, як 17 липня 2023 року Україна вдруге атакувала міст, використавши цього разу безекіпажні катери. Нагадаємо, що перший пошкодження Кримського мосту відбулось у жовті 2022 року, коли на ньому підірвалася вантажівка з вибухівкою.
- Водночас в розвідувальном агентстві Molfar зазначають, що росіяни перестали використовувати Кримський міст саме тоді, коли вони збільшили кількість вантажних перевезень через Тамань у Ростовській області.
- Також противник прокладає залізницю через Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь, і тому Україні, вважають у Molfar, краще зосередити удари по сухопутних маршрутах росіян, ніж витрачати ресурси для можливих ударів по Кримському мосту.
- Також начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук підтвердив, що росіяни намагаються не навантажувати Кримський міст після ушкоджень, які він зазнав у 2023 році.
- Однак, за його словами, окупанти все ж таки перекидають по мосту особовий склад та деякі зразки озброєння, використовуючи вантажівки.