Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни не використовують Кримський міст для своєї логістики в повному обсязі. Ймовірно, навіть окупанти розуміють те, що цій "споруді" залишилося недовго.
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Експлуатація в повному обсязі фактично унеможливлена
За його словами, Кримський міст може не витримати навантаження після того, як отримав пошкодження в результаті українських атак. Тому, росіяни відчувають певну збентеженість з цього приводу. Про це свідчать й дані деяких російських пабліків.
Вже була не одна офіційна заява від СБУ, що після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично унеможливлена,
– пояснив він.
Він додав, що окупанти хоч і не використовують Кримський міст в повному обсязі для логістики. Однак це все ж не заважає їм перекидати особовий склад вантажівками або деякі зразки озброєння.
"Наприклад, причіпна артилерія може проїхати або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу "Іскандер" теж може проїхати по мосту. Але ешелони з броньованою технікою там спостерігалися дуже давно", – уточнив Плетенчук.
Росія припинила використовувати Кримський міст для постачання зброї
- The Independent писало, що росіяни практично не використовують Кримський міст для постачання зброї на лінію фронту. Наразі на Кримському мосту, практично відсутній рух транспорту. Про це свідчать супутникові знімки Maxar і висновки аналітиків розвідувального агентства Molfar.
- Використання Росією "славнозвісного" мосту значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою морських безекіпажних катерів. Тоді була підірвана частина проїжджої частини та залізничної лінії.
- Генеральний директор Molfar Артем Старосек розповів, що рішення росіян припинити використання Кримського мосту збіглося з різким зростанням вантажних перевезень через Тамань у Ростовській області.
- За його словами, Києву тепер слід зосередити свою увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб зв'язати ці окуповані українські регіони з Кримом і материковою Росією.