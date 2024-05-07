Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни не використовують Кримський міст для своєї логістики в повному обсязі. Ймовірно, навіть окупанти розуміють те, що цій "споруді" залишилося недовго.

Дивіться також "Всі атаки були вдалими": чому бити по Кримському мосту більше немає сенсу

Експлуатація в повному обсязі фактично унеможливлена

За його словами, Кримський міст може не витримати навантаження після того, як отримав пошкодження в результаті українських атак. Тому, росіяни відчувають певну збентеженість з цього приводу. Про це свідчать й дані деяких російських пабліків.

Вже була не одна офіційна заява від СБУ, що після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично унеможливлена,

– пояснив він.

Він додав, що окупанти хоч і не використовують Кримський міст в повному обсязі для логістики. Однак це все ж не заважає їм перекидати особовий склад вантажівками або деякі зразки озброєння.

"Наприклад, причіпна артилерія може проїхати або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу "Іскандер" теж може проїхати по мосту. Але ешелони з броньованою технікою там спостерігалися дуже давно", – уточнив Плетенчук.

Росія припинила використовувати Кримський міст для постачання зброї