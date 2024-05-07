Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне не используют Крымский мост для своей логистики в полном объеме. Вероятно, даже оккупанты понимают то, что этому “сооружению” осталось недолго.

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Эксплуатация в полном объеме фактически невозможна

По его словам, Крымский мост может не выдержать нагрузки после того, как получил повреждения в результате украинских атак. Поэтому, россияне испытывают определенную обеспокоенность по этому поводу. Об этом свидетельствуют и данные некоторых российских пабликов.

Уже было не одно официальное заявление от СБУ, что после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги в полном объеме фактически невозможна,

– пояснил он.

Он добавил, что оккупанты хоть и не используют Крымский мост в полном объеме для логистики. Однако это все же не мешает им перебрасывать личный состав грузовиками или некоторые образцы вооружения.

"Например, прицепная артиллерия может проехать или оперативно-тактический ракетный комплекс типа "Искандер" тоже может проехать по мосту. Но эшелоны с бронированной техникой там наблюдались очень давно", – уточнил Плетенчук.

Россия прекратила использовать Крымский мост для поставок оружия