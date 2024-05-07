Об этом 24 Каналу рассказал основатель OSINT-агентства Molfar Артем Старосек, добавив, что их агентству удалось получить фото с последствиями удара. Тогда стало понятно, что железнодорожное сообщение по мосту восстановится еще не скоро.

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Движение по Крымскому мосту не такое, как прежде

Во время первого удара в октябре 2022 года было взорвано только основное полотно, по которому ездят автомобили. Там не перевозили никаких важных для фронта грузов. Главной была железная дорога. Именно по ней оккупанты доставляли технику, вооружение. Уже после второго удара стало понятно, что на ней есть трещины.

В 2024 году председатель СБУ Василий Малюк заявил, что раньше по мосту проезжало 43 – 45 военных поездов в день, а сейчас только 4 – 5 и в основном они пассажирские. Похожее мнение высказал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам. Крымский мост теперь имеет для россиян лишь символическое значение.

Тогда мы решили это проверить и заказали спутниковые снимки. Первые – за 3 месяца до атаки дронами, и за 3 месяца после. Главный вывод, что Василий Малюк и Джон Кирби не соврали. По мосту сейчас не ходит военная техника в таких объемах, как это было раньше,

– отметил Артем Старосек.

Насколько сократились грузовые перевозки

В исследовании, которое подготовило OSINT-агентство Molfar есть график железнодорожного движения по Крымскому мосту. Там можно увидеть, что до атаки в июле 2023 года в основном преобладали именно грузовые перевозки.

В августе их количество начало существенно сокращаться. То есть последствия атаки были успешными,

– отметил Артем Старосек.

Другой график свидетельствует о движении станции Тамань, которая расположена перед Крымским мостом. Там происходит накопление вагонов, которые затем им следуют. Но за последнее время количество вагонов, которые стоят и ожидают своего маршрута уменьшилось.

Перед атакой в июне их было почти 500, а в июле, сентябре и марте цифра не поднималась даже до 200. По типу грузов, то раньше это было топливо и боеприпасы. А сейчас – обычные, гуманитарные перевозки.

Какой альтернативный способ нашла Россия

Ключевой теперь стала железная дорога, которую россияне построили вдоль оккупированных городов. Прежде всего говорится о Бердянске, Мариуполе, Мелитополе. Именно эта железная дорога стала ключевым местом, по которому идут поставки боеприпасов. Поэтому на нее стоит обратить наибольшее внимание.

Также у россиян есть паром, переправы и самолеты. Но этими способами трудно доставлять большое количество боеприпасов ежедневно. Кроме этого, появлялись сообщения о строительстве железной дороги из Бердянска на Акимовку, Мариуполь, а затем Ростов-на-Дону. Западные аналитики пишут что эту железную дорогу уже используют.

Еще один вариант – шоссе через оккупированные территории в Крым. Такой наземный маршрут по состоянию на апрель 2024 года обеспечивает почти половину грузоперевозок. Почти столько же, как Крымский мост. Шоссе идет параллельно железной дороге. Фактически это шоссе и железная дорога забрали на себя все функции Крымского моста.

Думаю, стоит похвалить наши службы, потому что мост был технически разрушен еще летом 2023 года, а железная дорога и дорога функционируют примерно 2 – 3 месяца. Россияне фактически полгода были ограничены в количестве боеприпасов, которые могли поставлять. Но, к сожалению, сейчас они почти полностью восстановили свои объемы,

– подытожил Артем Старосек.

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