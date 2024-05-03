Российские СМИ спустя более, чем полтора года наконец обнародовали “окончательную версию” подрыва незаконно построенного Крымского моста. Впрочем, их лживая версия с терактом, осуществленным Службой безопасности Украины, наступает на те же самые грабли, что и раньше.
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Экзистенциальный страх россиян перед Василием Малюком
Российская преступная организация ФСБ традиционно пришла к выводу, что организатором подрыва Крымского моста был глава СБУ Василий Малюк, которого они любят обвинять во всех смертных грехах. Так и здесь он едва ли не лично изготовил взрывное устройство мощностью 10 тонн в тротиловом эквиваленте, замаскировал его под рулоны пленки и отправил из Одессы через Болгарию, Грузию и Азербайджан в Россию.
Россияне утверждают, что по подмененным документам паллеты с "пленкой" привезли в Краснодарский край, где загрузили на фуру, которой, по выдумкам оккупантов, управлял водитель, который ни о чем не подозревал. Для детонации взрывчатой смеси, по очередной "официальной версии" россиян, использовали взрывчатое вещество "иностранного производства" на основе гексогена, а детонатор сработал в определенной точке от сигнала GPS-устройства.
В подрыве моста россияне наспех лживо обвинили 8 человек: граждан Украины, России и Армении. Главу СБУ Василия Малюка, которого не безосновательно боятся как огня, россияне вообще заочно арестовали.
Что известно о подрыве Крымского моста из достоверных источников
- Взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября, на следующий день после дня рождения кремлевского диктатора Путина. Тогдашний секретарь СНБО Украины Алексей Данилов показал последствия взрыва на Крымском мосту и потроллил кровожадного упыря культовой песней Мерлин Монро "Happy Birthday, Mr. President".
- Вторая атака на Крымский мост уже морскими дронами состоялась в июле 2023 года. После нее глава СБУ Василий Малюк официально рассказал о деталях обеих операций. По его словам, взрывы на мосту являются операциями Украины, а иностранные спецслужбы к ним отношения не имеют. Первый раз переправу взорвали взрывчаткой, второй – атаковали дронами.
- Расследователи агентства "Мольфар" установили немало доказательств, что россияне же сразу после взрыва 8 октября 2022 года начали выдумывать версии друг с другом и путаться в них же. То у них грузовик вез селитру, то пленку. На многочисленных пропускных пунктах якобы не проверили потенциально опасный грузовик. Кроме того, на видео четко видно, что взрывов было больше одного, а то, что пролет остался целый может свидетельствовать и о взрыве под мостом.
- Кроме того, украинские чиновники неоднократно подчеркивали необходимости уничтожения Крымского моста, ведь это – военный объект. По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, Крымский мост – стратегический объект, через который Россия обеспечивает свое оккупационное войско. Эта незаконная конструкция обязательно будет уничтожена.
- Владимир Зеленский недавно высказался о возможности уничтожения Крымского моста в 2024 году. Президент Украины подчеркнул, что инфраструктурные объекты на оккупированных территориях являются законными военными целями.