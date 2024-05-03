Российские СМИ спустя более, чем полтора года наконец обнародовали “окончательную версию” подрыва незаконно построенного Крымского моста. Впрочем, их лживая версия с терактом, осуществленным Службой безопасности Украины, наступает на те же самые грабли, что и раньше.

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Экзистенциальный страх россиян перед Василием Малюком

Российская преступная организация ФСБ традиционно пришла к выводу, что организатором подрыва Крымского моста был глава СБУ Василий Малюк, которого они любят обвинять во всех смертных грехах. Так и здесь он едва ли не лично изготовил взрывное устройство мощностью 10 тонн в тротиловом эквиваленте, замаскировал его под рулоны пленки и отправил из Одессы через Болгарию, Грузию и Азербайджан в Россию.

Россияне утверждают, что по подмененным документам паллеты с "пленкой" привезли в Краснодарский край, где загрузили на фуру, которой, по выдумкам оккупантов, управлял водитель, который ни о чем не подозревал. Для детонации взрывчатой смеси, по очередной "официальной версии" россиян, использовали взрывчатое вещество "иностранного производства" на основе гексогена, а детонатор сработал в определенной точке от сигнала GPS-устройства.

В подрыве моста россияне наспех лживо обвинили 8 человек: граждан Украины, России и Армении. Главу СБУ Василия Малюка, которого не безосновательно боятся как огня, россияне вообще заочно арестовали.

Что известно о подрыве Крымского моста из достоверных источников