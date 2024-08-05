Оккупанты активно перемещают технику, чтобы уберечь ее от новых ударов на фоне недавнего поджога. Подробнее о действиях россиян 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Почему паникуют россияне в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе на днях было шумно в районе новой военной базы российских оккупантов. В результате взрывов сгорели три грузовика и одна бронированная машина россиян. Поэтому оккупанты начинают серьезно нервничать.

Сегодня у россиян тревожность вообще "на максималках". Они начали проводить передислокацию уже по территории комбината Ильича из одного места в другое. Несколько часов назад мы зафиксировали огромную колонну. Наши люди говорят, что такой колонны не видели еще с 2022 – 2023 года,

– отметил Петр Андрющенко.

В колонне было не менее 20 грузовиков, около 10 топливозаправщиков, 10 грузовиков, которые тянут за собой пушки и оснащены пулеметами.

"Такая передислокация происходит потому, что они очень волнуются, что вслед за поджогом будет уже "прилет". Хорошо, чтобы так и было. К тому же при этой передислокации наши люди фиксировали патрули, которые сопровождали эти колонны, для того, чтобы не дать возможность заснять колонну по Никопольскому проспекту в Мариуполе", – отметил Андрющенко.

Впрочем, чрезмерная осторожность оккупантов не помогла. Движение колонны военной техники все равно удалось зафиксировать и определить, куда она в конце концов прибыла.

Всего в Мариуполе наблюдают одновременную попытку насытить дополнительными силами и Запорожскую область, и Донецкую. Особое внимание все же акцентируют на Донетчине, в частности на Покровском направлении, где сегодня происходят едва ли не самые активные бои. Хотя при этом не оставляют идеи открыть еще один фронт на Запорожском участке.