О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 29 июля по 4 августа, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Ситуация возле Часового Яра

Российская армия имела незначительные продвижения вблизи Часового Яра. Возле города идут бои между нашими защитниками и российскими военными. По данным аналитиков DeepState, Силы обороны Украины также отошли из урочища Ступки Голубовские-2, что вблизи города.





Как изменилась ситуация возле Часового Яра / Карта DeepStateMAP

Бои возле Зализного, Северного и Нью-Йорка

На Торецком направлении россияне сконцентрировали свои усилия в направлении населенных пунктов Зализное и Северное. Враг имел и там продвижение. Сейчас вблизи этих двух населенных пунктов идут жестокие бои. Попытки оккупантов зайти в Торецк остаются безуспешными.





Как изменилась ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Также враг имел незначительное продвижение вблизи города Нью-Йорк за 31 июля. Однако в последние дни недели нашим защитникам удается сдерживать россиян.





Как изменилась ситуация возле Нью-Йорка / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага на Покровском направлении

Враг на этой неделе был очень активным на Покровском направлении. Оно же остается самым сложным направлением по всей линии боевого соприкосновения. Оккупанты имели продвижение в направлении населенных пунктов Желанное, Веселое, Сергеевка, Ивановка, Новоселовка Первая, а также возле Лисичного. Аналитики также отметили, что враг оккупировал Тимофеевку.





Как изменилась ситуация на Покровском направлении за неделю / Карта DeepStateMAP

Штурмы Красногоровки и атаки в направлении Константиновки

На Кураховском направлении на этой неделе враг сосредоточил свои усилия возле Красногоровки. Там противник имел определенные продвижения. Кроме этого, штурмы российские войска осуществляли в направлении Константиновки и Водяного.

Сейчас бои продолжаются в центральной части Красногоровки, а север – под контролем Сил обороны. Оборона города продолжается в условиях постоянных обстрелов и ударов ракетами и авиабомбами.





Как изменилась ситуация на Кураховском направлении за неделю / Карта DeepStateMAP

Ситуация возле Урожайного и Роботино

На Времевском направлении после захвата Урожайного враг продолжает давить дальше в направлении Макаровки. Там зафиксировали продвижение врага вблизи этого населенного пункта.





Как изменилась ситуация на Времевском направлении / Карта DeepStateMAP

Также 30 июля красная зона увеличилась и на Работинском выступе в районе Работино. В дальнейшем вражеских продвижений на Ореховском направлении на прошлой неделе не зафиксировано.





Как изменилась ситуация возле Работино / Карта DeepStateMAP

Успеха можно достичь только объединенно и совместно

Стоит отметить, что несмотря на продвижение врага на нескольких направлениях, остаются еще линии фронта, где наши защитники своим мужеством и настойчивостью не дают врагу продвинуться ни на метр.

Так, на ранее активном Купянском направлении несмотря на атаки врага не зафиксировано ни одного продвижения оккупантов. Так же украинские воины героически обороняют позиции на Харьковском направлении, не давая противнику двигаться дальше.

Также не имеет враг продвижений в районе Лимана, Северска, Белогоровки, Угледара, Новоданиловки и Малой Токмачки. Помните, что нашим защитникам непросто сдерживать огромное нашествие российской армии, однако несмотря на это, украинские военные прилагают все усилия, чтобы остановить Россию, а в перспективе освободить всю территорию нашего государства от оккупанта.

Однако любой успех возможен только как результат совместных усилий. Наши воины делают титаническую и сверхважную работу, однако из-за отсутствия поддержки тыла работать все труднее. Поэтому каждый из нас должен руководствоваться простым принципом – "В армии или для армии".

Важно. Наименьшее, что может сделать каждый из нас – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.