Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 29 липня по 4 серпня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Цікаво Росте впевненість у нашій перемозі, – офіцер 59 ОМПБр про бої на Покровському напрямку

Російська армія мала незначні просування поблизу Часового Яру. Біля міста точаться бої між нашими захисниками і російськими військовими. За даними аналітиків DeepState, Сили оборони України також відійшли з урочища Ступки Голубовські-2, що поблизу міста.

Ситуація біля Часового Яру 29 липня
Ситуація біля Часового Яру 4 серпня
Як змінилася ситуація біля Часового Яру / Карта DeepStateMAP

На Торецькому напрямку росіяни сконцентрували свої зусилля у напрямку населених пунктів Залізне та Північне. Ворог мав і там просування. Наразі поблизу цих двох населених пунктів точаться жорстокі бої. Спроби окупантів зайти в Торецьк залишаються безуспішними.

Торецький напрямок 29 серпня
Торецький напрямок 4 серпня
Як змінилася ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Також ворог мав незначне просування поблизу міста Нью-Йорк за 31 липня. Однак в останні дні тижня нашим захисникам вдається стримувати росіян.

Ситуація біля Нью-Йорка 29 липня
Ситуація біля Нью-Йорка 4 серпня
Як змінилася ситуація біля Нью-Йорка / Карта DeepStateMAP

Ворог цього тижня був дуже активним на Покровському напрямку. Він же залишається найскладнішим напрямком по всій лінії бойового зіткнення. Окупанти мали просування у напрямку населених пунктів Желанне, Веселе, Сергіївка, Іванівка, Новоселівка Перша, а також біля Лисичного. Аналітики також зазначили, що ворог окупував Тимофіївку.

Покровський напрямок 29 липня
Покровський напрямок 4 серпня
Як змінилася ситуація на Покровському напрямку за тиждень / Карта DeepStateMAP

На Курахівському напрямку цього тижня ворог зосередив свої зусилля біля Красногорівки. Там противник мав певні просування. Окрім цього, штурми російські війська здійснювали у напрямку Костянтинівки та Водяного.

Зараз бої тривають у центральній частині Красногорівки, а північ – під контролем Сил оборони. Оборона міста триває в умовах постійних обстрілів та ударів ракетами й авіабомбами.

Курахівський напрямок 29 липня
Курахівський напрямок 4 серпня
Як змінилася ситуація на Курахівському напрямку за тиждень / Карта DeepStateMAP

На Времівському напрямку після захоплення Урожайного ворог продовжує тиснути далі в напрямку Макарівки. Там зафіксували просування ворога поблизу цього населеного пункту.

Ситуація на Времівському напрямку 29 липня
Ситуація на Времівському напрямку 4 серпня
Як змінилася ситуація на Времівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також 30 липня червона зона збільшилася і на Роботинському виступі в районі Роботиного. Надалі ворожих просувань на Оріхівському напрямку минулого тижня не зафіксовано.

Ситуація біля Роботиного 29 липня
Ситуація біля Роботиного 4 серпня
Як змінилася ситуація біля Роботиного / Карта DeepStateMAP

Варто зазначити, що попри просування ворога на декількох напрямках, лишаються ще лінії фронту, де наші захисники своєю мужністю та наполегливістю не дають ворогу просунутися ні на метр.

Так, на раніше активному Куп'янському напрямку попри атаки ворога не зафіксовано жодного просування окупантів. Так само українські воїни героїчно обороняють позиції на Харківському напрямку, не даючи противнику рухатися далі.

Також не має ворог просувань в районі Лиману, Сіверська, Білогорівки, Вугледару, Новоданилівки та Малої Токмачки. Пам'ятаймо, що нашим захисникам непросто стримувати величезну навалу російської армії, однак попри це, українські військові докладають всіх зусиль, щоб зупинити Росію, а в перспективі звільнити всю територію нашої держави від окупанта.

Проте будь-який успіх можливий тільки як результат спільних зусиль. Наші воїни роблять титанічну і надважливу роботу, проте через відсутність підтримки тилу працювати все важче. Тому кожен із нас має керуватися простим принципом – "В армії або для армії".