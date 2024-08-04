Водночас ситуація на цій ділянці наразі не є критичною. Детальніше про це 24 Каналу розповів Сергій Цехоцький – офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

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Що відбувається в районі Покровська

Покровський напрямок є одним із найважчих на фронті. Росіяни сконцентрували свої сили, аби просунутися до Покровська, а згодом вийти і на Костянтинівку.

З того, що я можу і хочу розказати, Покровський та Курахівський напрямок, де перебуває наша бригада, є тими ділянками, де ворог немає ні стратегічного, ні оперативного успіху. Так, є тактичні просування: вони руйнують позиції, загалом все, до чого можуть дотягнутися, тому з метою збереження життя та здоров'я, ми переміщуємося на нові підготовлені позиції,

– наголосив Сергій Сехоцький.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Через постійні штурми ворога українським військовим справді складно. Однак наші захисники роблять усе для стримування окупаційної армії.

"Другий тиждень поспіль, вперше за довгий період, ми говоримо про спроби наступальних штурмових дій з боку противника... З кожним днем боротьби у нас зростає впевненість у нашій перемозі. Я спілкуюсь з багатьома і часто запитую, які відчуття були, коли людина йшла у військо. Відповідали: "я йду загинути за своїх рідних". А зараз відповідають "я розумію, що є шанс вижити", – розповів військовий.

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували приблизно 2600, а в липні – понад 2300 окупантів. Також великих втрат військові завдали ворогові у техніці: це і бронетехніка, і гармати, і дрони, і склади БК.